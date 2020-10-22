79 % متوسط مؤشر السعادة لدى موظفي حكومة الشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

كشفت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، عن نتائج دراسة «العمل عن بعد وصحة الموظف»، حيث بينت أن متوسط مؤشر تعافي الصحة النفسية والشعور بالسعادة بلغ 79% لدى موظفي حكومة الشارقة.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى الشارقة، والتي أطلقتها الإدارة يونيو الماضي، بهدف تقييم فعالية نظام العمل عن بعد، وتأثيراته على الجوانب الصحية والاجتماعية للموظفين، وذلك ضمن المراحل التنفيذية لبرنامج «وازن» المسح الصحي الأول لموظفي حكومة الشارقة، أحد برامج إدارة التثقيف الصحي، وتركزت نتائج الدراسة التي استهدفت نحو 12 ألف موظف وموظفة على 4 معايير رئيسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الإدارة أمس، عبر خاصية الاتصال المرئي.

وتضمن المؤتمر عرضاً لنتائج دراسة «العمل عن بعد وصحة الموظف»، ومن أبرزها تأثير العمل عن بعد على الصحة الجسدية، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن 65% من الموظفين واصلوا مهامهم عن بعد رغم إصابتهم بأعراض مرضية عامة، فيما أكد 43% من المشاركين في الدراسة تعرضهم لآلام في العين، و40% منهم عانوا من آلام في الظهر، و34% منهم أصيب بآلام في الرقبة والكتفين، وعلى صعيد الصحة النفسية تم الاستناد إلى معيار منظمة الصحة العالمية المعتمد في قياس الصحة النفسية ومدى تمتع الفرد بالسعادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز