صقر غباش يبحث التعاون مع رئيس البرلمان العربي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مكتب الأمانة العامة للمجلس بدبي عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حيث رحّب معاليه برئيس البرلمان العربي وتباحث معه حول مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وأبرز القضايا التي تهم الشعوب العربية وتحقيق تطلعاتها في النمو والازدهار والعيش بأمن وسلام واستقرار وأهمية تعزيز التضامن العربي ودور البرلمان العربي في كل ذلك، كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد البرلماني العربي والذي استلمت رئاسته الإمارات وبين البرلمان العربي بصفته ممثلاً للشعوب العربية ضمن منظومة جامعة الدول العربية.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتفعيلها من خلال التنسيق والتشاور بين البرلمان العربي والمجلس الوطني الاتحادي لخدمة القضايا العربية وشعوبها.

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