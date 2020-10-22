وزراء العدل بدول التعاون يناقشون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين

المصدر: أبوظبي - وام

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الـ30 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد من خلال تقنيات التواصل المرئي.

وترأس الاجتماع معالي سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وشارك فيه وزراء العدل والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون. واستعرض أعمال لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين «الأنظمة»، ومشروع النظام «القانون» الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.

اجتماعات

كما تم استعراض اجتماعات اللجان المتخصصة من جهات التنفيذ والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس. وفي ختام الاجتماع تقدم معالي وزير العدل بالشكر والتقدير إلى وزراء العدل والأمين العام على مشاركتهم الفعالة وتعاونهم المثمر.

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