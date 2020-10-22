مدير «إسلامية دبي» يتفقد المساجد الجديدة في حتا

المصدر: (دبي - البيان )

تفقد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، المساجد الجديدة في منطقة حتا، وذلك ضمن سلسلة متابعاته الميدانية، للتأكد من جاهزية المساجد ومرافقها، ومراجعة الإجراءات كافة، التي تتماشى مع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان توفير بيئة آمنة لجميع مرتادي المساجد.

وشارك المدير العام في جولته التفقدية، كل محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، أحمد كنكزار مدير إدارة المراكز الخارجية.

وأكد الشيباني أن الجولات التفقدية عامل مهم في جميع الأوقات، ولكن في ظل التحديات التي فرضها فيروس «كورونا» المستجد، أصبحت الزيارات الميدانية عاملاً مهماً، ومسؤولية تقع على عاتق المسؤولين كافة في الوقت الحاضر، مشيراً إلى التزام الدائرة التام بالمحافظة على البيئة الصحية والآمنة في المساجد، لاستقبال مرتاديها من المصلين.

وأشاد بالتزام المساجد الجديدة بحتا، بالإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس (كوفيد 19) المستجد.

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