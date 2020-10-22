هزاع بن زايد يدشن مشروع السمحة السكني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع السمحة السكني في أبوظبي، واحداً من مشاريع الحي الإماراتي السكني المتكامل، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي.

حرص

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «بتوجيهات رئيس الدولة ودعم الشيخ محمد بن زايد، دشنا مشروع السمحة السكني للمواطنين والذي يعكس الهوية والإرث الإماراتيين. سعادة المواطن على رأس اهتمامات القيادة الحكيمة التي تحرص على إطلاق البرامج السكنية وفقاً لأعلى المعايير ولتحقيق آمال وتطلعات المواطنين».

ويمتد مشروع السمحة الوطني، المكون من 250 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ 674 مليون درهم، على مساحة تتجاوز 520 ألف متر مربع، وتقوم بإنجازه هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، بطابع عمراني يعكس الهوية والتراث الإماراتيين.

واستمع سمو الشيخ هزاع بن زايد خلال التدشين إلى شرح حول أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع، ومواصفات البناء المعتمدة، ومزايا التصاميم والأنظمة المتطورة للأمن والسلامة ومكافحة الحرائق التي رُكبت في جميع فلل المشروع، خصوصاً أنظمة الاستشعار وأجهزة الكشف عن الحرائق المزودة بتقنيات ذكية حديثة، مشدداً سموه على ضرورة التدقيق على تلك الأنظمة جيداً وبعناية شديدة وفحص فاعليتها للاستخدام قبل التركيب والتشغيل وبعدهما.

إشادة

وأشاد سموه بجهود هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وشركائهما من الجهات المختصة بالإمارة في إنجاز مشروع السمحة، وفي ترجمة التوجهات والقرارات السامية للقيادة الحكيمة من خلال تقديم الخدمات الإسكانية التي تسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

وذكر سموه أن هذه المشاريع السكنية تأتي تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، وإطلاق المبادرات والبرامج الإسكانية التي تلبي تطلعات مواطني إمارة أبوظبي، وتسهم في تعزيز وتطوير البيئة السكنية لهم، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية.

رؤية

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: «تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة، سنواصل تلبية احتياجات كافة أفراد المجتمع وبناء مشاريع إسكانية شاملة ومتكاملة ومخصصة للمواطنين، توفر لهم ميزات البنية التحتية العصرية وتحافظ على خصوصية الهوية الإماراتية».

وأضاف سموه: «توفر مشاريع الحي الإماراتي خيارات وخدمات سكنية متنوعة ومتميزة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزز نمط الحياة في الإمارة».

وسيضم المشروع 150 فيلا في السمحة غرب و100 فيلا في السمحة شرق، وتتألف كل فيلا، والتي تبلغ مساحتها 497 متراً مربعاً، من خمس غرف ومجلس للرجال وصالة للطعام وغرفتين للمعيشة العائلية ومطبخ ومخزن وغرفة لغسيل الملابس وغرفة المساعدة وسكن للسائق، وغيرها من المرافق.

وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بشأن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الإسكان، وحرصاً على بناء قواعد التعاون المشترك لتكامل الإجراءات وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، بادرت هيئة أبوظبي للإسكان بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إيمك للاستثمار والشركات التابعة لها ضمن مبادرة الفلل النموذجية، الهادفة إلى مساعدة المواطنين على اختيار التصاميم الداخلية وتأثيث المساكن وغيرها من الخدمات المقدمة للمستفيدين من مشاريع الإسكان.

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