وسائل إعلام: إبراهيم العابد كان رائدا للإعلام المسؤول

المصدر: وام

أشادت وسائل إعلام عربية وإقليمية ودولية بمناقب سعادة إبراهيم العابد الذي انتقل إلى جوار ربه أمس "الثلاثاء" عن عمر يناهز 78 عاما ووصفته بأنه كان شخصية إعلامية رائدة تركت إرثا هائلا على الصعيد الصحفي والإعلامي.

فمن جانبها أشادت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية بما كان يتحلى به من صفات على الصعيد المهني وأكدت أنه كان مستشارا إعلاميا موثوقا يتسم بالمهنية والمصداقية.

فيما نشرت جريدة "الواشنطن بوست" مقالا بعنوان "وفاة مؤسس وكالة أنباء الإمارات عن عمر يناهز 78 عاما.. مشيرة إلى أن العابد الشخصية الإعلامية المرموقة الحائزة على العديد من الجوائز أسس وكالة أنباء الإمارات "وام" في عام 1977.. وفي عام 1978 أسس القسم الإنجليزي في الوكالة وشغل فيما بعد منصب مدير عام المجلس الوطني للإعلام ثم مستشار رئيس المجلس.

من ناحيتها سلطت وكالة الأنباء الإسبانية الضوء على مسيرة الفقيد وقالت إن إبراهيم العابد عمل في صناعة الإعلام في الإمارات العربية المتحدة طوال خمسة عقود.. وأوضحت في مقال لها بثته بعنوان "مؤسس وكالة أنباء الإمارات" إن العابد تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل على ليسانس العلوم السياسية والإدارة العامة وانتقل إلى الإمارات في عام 1975 ليعمل بوزارة الإعلام والثقافة ليتم تكليفه بتأسيس وكالة أنباء الإمارات "وام".

وعربيا أفردت جريدة "الدايلي تريبيون" الناطقة بالإنجليزية في مملكة البحرين رسالة نعي لوزير الإعلام البحريني سعادة علي بن محمد الرميحي ثمن فيها مساهمات "العابد" في الإعلام الإقليمي.. مشيرا إلى أن الإعلام العربي والخليجي فقد رائدا بحق للإعلام المسؤول.

من جانبها بثت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بيانا لرئيس مجلس إدارتها مديرها العام الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح نعى فيه الفقيد.

وأكد الشيخ مبارك نائب رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية أن العابد كان ضمن قادة الإعلام المرموقين الذين ساهموا في تأسيس المؤسسات الإعلامية في الإمارات العربية المتحدة ووصفه بأنه كان شخصا نبيلا ودودا ومثالا للإخلاص والتفاني حقق نقلة نوعية في الإعلام في الإمارات العربية المتحدة من خلال عدد كبير من المطبوعات الثقافية التي قدمت صورة حضارية للعديد من الدول حول العالم.

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