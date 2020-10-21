هزاع بن زايد يدشن مشروع السمحة السكني في أبوظبي

المصدر: وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع السمحة السكني في أبوظبي وهو واحد من مشاريع الحي الإماراتي السكني المتكامل وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من أعضاء المجلس.

يمتد مشروع السمحة الوطني الذي يضم 250 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تبلغ 674 مليون درهم على مساحة تتجاوز 520 ألف متر مربع، وتقوم بإنجازه هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، بطابع عمراني يعكس الهوية والتراث الإماراتيين.

واستمع سمو الشيخ هزاع بن زايد خلال التدشين إلى شرح حول أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع، ومواصفات البناء المعتمدة، ومزايا التصاميم والأنظمة المتطورة للأمن والسلامة ومكافحة الحرائق التي رُكبت في جميع فلل المشروع خصوصاً أنظمة الاستشعار وأجهزة الكشف عن الحرائق المزودة بتقنيات ذكية حديثة، مشدداً سموه على ضرورة التدقيق على تلك الأنظمة جيداً وبعناية شديدة وفحص فاعليتها للاستخدام قبل التركيب والتشغيل وبعدهما.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن هذه المشاريع السكنية تأتي تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، وإطلاق المبادرات والبرامج الإسكانية التي تلبي تطلعات مواطني إمارة أبوظبي، وتساهم في تعزيز وتطوير البيئة السكنية لهم، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية.

وأشاد سموه بجهود هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" وشركائهما من الجهات المختصة بالإمارة في إنجاز مشروع السمحة، و ترجمة التوجهات والقرارات السامية للقيادة الحكيمة من خلال تقديم الخدمات الإسكانية التي تساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: "تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة، سنواصل تلبية احتياجات أفراد المجتمع كافة وبناء مشاريع إسكانية شاملة ومتكاملة ومخصصة للمواطنين، توفر لهم ميزات البنية التحتية العصرية وتحافظ على خصوصية الهوية الإماراتية".

وأضاف سموه: "توفر مشاريع الحي الإماراتي خيارات وخدمات سكنية متنوعة ومتميزة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزز نمط الحياة في الإمارة".

وسيضم المشروع 150 فيلا في السمحة غرب و100 فيلا في السمحة شرق تتألف كل فيلا و التي تبلغ مساحتها 497 متراً مربعاً من خمس غرف و مجلس للرجال وصالة للطعام و غرفتين للمعيشة العائلية و مطبخ و مخزن و غرفة لغسيل الملابس وغرفة المساعدة و سكن للسائق و غيرها من المرافق.

وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بشأن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الإسكان، وحرصاً على بناء قواعد التعاون المشترك لتكامل الاجراءات وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، بادرت هيئة أبوظبي للإسكان بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إيمك للاستثمار والشركات التابعة لها ضمن مبادرة الفلل النموذجة الهادفة إلى مساعدة المواطنين على اختيار التصاميم الداخلية وتأثيث المساكن وغيرها من الخدمات المقدمة للمستفيدين من مشاريع الإسكان.

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