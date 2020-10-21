مستشفى توام يجري بنجاح عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي

المصدر: العين - البيان

نجح فريق الجراحة في مستشفى "توام"، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، في مدينة العين في إجراء عملية جراحية معقّدة لاستئصال ورم من ثدي مريضة، يزن 2.5 كيلوجرام وقطره 20 سنتيمتراً.

وقادت فريق الجراحة الذي أجرى العملية الدكتورة موزة العامري، استشارية جراحة أورام الثدي.

وتجدر الإشارة إلى أن المريضة، البالغة من العمر 44 عاماً، لم يكن لديها أي تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي فضلاً عن أنها تتبع أسلوب حياة صحي، وعلى الرغم من أنها اكتشفت وجود الورم قبل عدة أشهر، إلا أنها ترددت في زيارة المستشفى من أجل الفحص.

وفي هذا الصدد، دعت الدكتورة موزة جميع السيدات لمراقبة أي نتوء في الثدي، لا سيما إذا اشتبهت في أنه خبيثة، أو في حال بدء ظهور أعراض مرتبطة ببدايات ورم سرطاني في الثدي، وطمأنت الدكتورة موزة المجتمع، لوجود علاج لهذا المرض، وحثت السيدات على المبادرة بإجراء الفحوصات، ذلك لأن الاكتشاف المبكر للمرض يزيد احتمالات التعافي

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