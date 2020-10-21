بلدية دبي تغلق مقهى شيشة وتوجه 50 تنبيهاً

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مقهى شيشة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2346 مؤسسة، خلال 20 اكتوبر الجاري.

كما تم مخالفة مؤسستين وتوجيه 50 تنبيهاً، فيما بلغت نسبة الالتزام الاجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2293 مؤسسة.

رقابة

وكانت بلدية دبي حددت إجراءات احترازية للمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها وتم تعميمها،حيث تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

ويحرص مفتشو بلدية دبي على متابعة هذه الإجراءات من خلال الزيارات الرقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها ، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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