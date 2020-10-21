الإمارات وأمريكا توسعان شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي، واشنطن ــ وام

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالمسيرة التاريخية الناجحة للعلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لقرابة خمسة عقود.

ونوّه سموه في كلمة له خلال إطلاقه ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أمس، أعمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين، إلى أنه لولا إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين وتفانيهم من أجل تعزيز العلاقات مع الإمارات بصفة خاصة والعلاقات مع المنطقة ككل لما خطونا هذه الخطوات نحو السلام والازدهار.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومايك بومبيو إطاراً جديداً للحوار الاستراتيجي للتعاون بين البلدين عبر ثمانية مجالات تشمل الشراكة السياسية والتعاون الأمني، «إنفاذ القانون وأمن الحدود والمخابرات ومكافحة الإرهاب»، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والشراكة الاقتصادية والتجارية والطاقة والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشراكة في قطاع الفضاء.

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