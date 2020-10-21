الإمارات تودع إبراهيم العابد أحد أعمدة الإعلام

المصدر: (أبوظبي - وام، مصطفى خليفة)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له إبراهيم العابد الذي وافته المنية أمس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد، رحمه الله... خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «رحم الله إبراهيم العابد أحد أبرز قيادات وأعمدة الإعلام في الدولة من الرعيل الأول الذي كرس حياته وعمل بإخلاص لخدمة الإعلام الإماراتي نحو خمسة عقود كانت حافلة بالعطاء والإنجازات». كما نعت وزارة شؤون الرئاسة في بيان لها، المغفور له إبراهيم العابد.

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعيان إبراهيم العابد

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