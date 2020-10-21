قرقاش: نسعى لتطوير العلاقة الاستراتيجية كمّاً ونوعاً
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحوار الاستراتيجي الإماراتي الأمريكي يمثل ثراء وتنوّع العلاقات الثنائية بين البلدين. وكتب معاليه في تغريدة: «انطلق الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد ومعالي مايك بومبيو».
وأشار معاليه إلى أن الحوار يشمل تعزيز العلاقات في مجموعة واسعة من المجالات حيث قال: «يمثّل هذا الحوار بأعمدته الثمانية وإطاره المؤسسي ثراء وتنوّع العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة».
واختتم تغريدته بالقول: «نسعى مجتمعين إلى تطوير هذه العلاقة الاستراتيجية كمّاً ونوعاً».
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