مسؤولون: قامة كبيرة أسست لإعلام نوعي ومؤثر

المصدر: دبي - البيان

نعى أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومسؤولون، فقيد الدولة إبراهيم العابد، مستذكرين إسهاماته الإعلامية، ومؤكدين أن جهوده وخبراته أسهمت في التأسيس لإعلام إماراتي نوعي ومؤثر.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عبر «تويتر»: «رحم الله إبراهيم العابد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار وحسن أولئك رفيقاً، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

بدوره دوّن معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، عبر «تويتر»: «فقد الإعلام الإماراتي والعربي اليوم أخي العزيز الإعلامي القدير إبراهيم العابد.. وهو قامة إعلامية مرموقة أسهمت بعلمها وخبرتها وفكرها في تأسيس وتطوير وقيادة إعلامنا وفي الحراك المتواصل للإعلام العربي. رحم الله إبراهيم العابد. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع القطامي: «التقيت الفقيد إبراهيم العابد قبل عقود ولمست فيه إخلاصه وتفانيه ومهنيته الواضحة.. أسهم الفقيد في تأسيس وكالة أنباء الإمارات، لتصبح واحدة من أهم وكالات الأنباء إقليمياً وعالمياً، والتي اكتسبت بفضل جهده مكانة مرموقة يشار إليها بالبنان.. رحم الله أخي إبراهيم العابد».

وأضاف القطامي: «عملت مع إبراهيم العابد في الكثير من القضايا المهمة، ولمست فيه روح المسؤولية والحرص على متابعة الأحداث، وتزويدنا بالمعلومات أولاً بأول، وكان آخرها تقريره اليومي عن (كوفيد 19) وآخرها الذي تلقيته منه مساء الأمس. رحم الله إبراهيم العابد وطيب ثراه».

كما دوّنت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر «تويتر»: «اللهم ارحمه واغفر له.. المعلم القدير.. الإعلامي الكبير.. الوالد أبو باسم إبراهيم العابد كنت معنا خطوة بخطوة وكنت خير المعلم وخير الناصحين.. لا حول ولا قوة إلا بالله».

كما تحدث محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عبر «تويتر»: «فقدنا أستاذنا العزيز ومعلمنا المستشار إبراهيم العابد الذي ساهم في تأسيس قطاع الإعلام في الدولة ووكالة أنباء الإمارات (وام)، نسأل الله أن يجعل مثواه الفردوس الأعلى بالجنة».

نعي



نعى اتحاد وكالات الأنباء العربية المغفور له إبراهيم العابد، أحد قامات الإعلام في العالم العربي.

وأكد في بيان أن الراحل ساهم بحيوية مشهودة في تأسيس اتحاد وكالات الأنباء العربية وحضر العديد من مؤتمراته وساهم في وضع الخطط الكفيلة بتطوير صحافة وكالات الأنباء بشكل خاص والإعلام العربي بشكل عام. (أبوظبي - وام)



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