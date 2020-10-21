جمعية الصحفيين: 5 عقود في بلاط صاحبة الجلالة

المصدر: دبي - البيان

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الراحل إبراهيم العابد، مستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية: «إن الراحل هو قامة كبيرة في الوسط الصحفي والإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والعربي، وهو من أبرز القيادات الصحفية والإعلامية بالدولة، ومن الرعيل الأول الذين وضعوا اللمسات الأولى لقواعد الصحافة والإعلام في الإمارات، وعطاؤه امتد خمسة عقود قضاها في بلاط صاحبة الجلالة وفي خدمة الصحافة والإعلام الإماراتي والعربي».

وأضاف الحمادي: «الراحل كان نموذجاً رائداً للمهنية الرفيعة التي عززت المسؤولية الوطنية والاجتماعية للإعلام الإماراتي والعربي». ‬

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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