تعاون علمي وبحثي بين مركزي «تريندز» و«موشيه ديان»

المصدر: (دبي - البيان )

وقّع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع مركز «موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا (MDC)»، وذلك بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتنظيم الفعاليات والمنتديات البحثية والعلمية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين المركزين في مجال إعداد البحوث والأوراق السياسية، حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتكنولوجية، إلى جانب الدراسات المستقبلية والمسوحات الميدانية، والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والمواد البحثية التي يمتلكها كل طرف وفق القواعد التي يحددها الطرفان.

كما يتعاون المركزان في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة قضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كعملية السلام، والشؤون الإيرانية والتركية، والاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، والقضايا الثقافية والاجتماعية، وحركات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

هذا وتأسس مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا (MDC) عام 1959 واندمج مع جامعة تل أبيب في عام 1966، ويعد من أقدم مراكز الأبحاث في إسرائيل، وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات وغير حزبي، ويركز في دراساته على قضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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