محمد بن زايد يوجّه ببناء مسجد باسم رئيس إندونيسيا وإطلاق اسمه على أحد أهم شوارع أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببناء مسجد في حي السفارات في أبوظبي يحمل اسم جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، وإطلاق اسمه على شارع المعارض «سابقاً» أحد أهم شوارع العاصمة أبوظبي، وذلك تقديراً لصداقته المتينة مع دولة الإمارات ولجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق التطلعات المشتركة من تعاون مثمر في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

ودشّن، أمس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، شارع الرئيس جوكو ويدودو، تزامناً مع الذكرى السنوية لتوليه رئاسة الجمهورية.

تميز

ويتميز شارع الرئيس جوكو ويدودو بموقعه في قلب منطقة الأعمال المركزية لإمارة أبوظبي، لوجود مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، الذي يستضيف فعاليات ومؤتمرات ومنتديات دولية رائدة يحضرها رواد وخبراء وزوار من حول العالم، إلى جانب المقار الرئيسة لعدد من أهم الشركات ومؤسسات الأعمال والجهات الحكومية.

كما يمتاز الشارع بموقعه الاستراتيجي في حي السفارات، الذي يعتبر مركزاً رئيسياً لعدد كبير من البعثات الدبلوماسية في أبوظبي.

حضور

وحضر مراسم التدشين كل من فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وحسين باجيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسيف سعيد أحمد غباش مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، وشهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، وسيف بدر حجي القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي.

زيارة

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس ويدودو خلال زيارة رسمية له إلى أبوظبي في بداية العام 2020،

توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، شملت مجالات التعليم والصحة والطاقة والموانئ والبيئة والزراعة والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون وتعزيزه في مختلف الجوانب.

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