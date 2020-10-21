«دبي للقرآن» تصدر 14 عنواناً تعزز الوسطية أسلوباً للحياة

المصدر: (دبي - البيان )

تواصل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نشاطها في مجال إصداراتها العلمية التي تختص بالدراسات القرآنية والسنة النبوية والسيرة العطرة والثقافة الإسلامية، وتتميز بمنهجية علمية تتوخى الاعتدال ونشر العلم في إطار الوسطية التي ينبغي للمسلمين أن يتخذوها أسلوباً لحياتهم.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن الجائزة وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كورونا» وتوقف العديد من الأنشطة في مختلف المجالات، تمكنت بفضل الدعم المستمر والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، من مواصلة نشاطها في مجال إصداراتها العلمية التي تخضع لتدقيق علمي وتحكيم على أعلى المستويات، فضلاً عن حسن الإخراج وجودة الطباعة.

ولفت بوملحه إلى أن الجائزة أصدرت حديثاً 14 عنواناً، منها كتاب مسند الحارث بن أبي أسامة، دراسة وتحقيق «خمسة أجزاء»، وكتاب زبدة العرفان في وجوه القرآن، دراسة وتحقيق (مجلدان)، وكتاب معرفة علوم القراءات «مجلدان»، وكتاب دراسة الآيات القرآنية المتعلقة بأحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة، وكتاب بلاغة النظم في لغة الجسم في القرآن الكريم، وكتاب قنية الإمام شرح لقصيدة زلة القاري - دراسة وتحقيق، وكتاب أخلاق نبي الهدى في السلم والوغى، وكتاب الأربعون القدسية من الصحيحين مع شرحها، وكتاب الإعلال بالشذوذ والنكارة وبيان العلاقة بينهما، وكتاب ما لا يحبه الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة، وكتاب وشي البردة وهو شرح لبردة البوصيري للإمام ابن حبيب الحلبي - دراسة وتحقيق، وكتاب شرح البردة للإمام الزركشي - دراسة وتحقيق، وكتاب من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي آل عمران والنساء، وكتاب شرح الصدور فيما يعين على فهم قول الله «يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» - دراسة وتحقيق.

وأشار إلى أنه بذلك يصل عدد إصدارات جائزة دبي للقرآن الكريم إلى 134 إصداراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز