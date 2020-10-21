«تنفيذي الشارقة» يطلع على نتائج تطبيق «العمل عن بُعد»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بمستجدات العمل الحكومي، وسبل تطوير منظومة العمل، بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف مدن ومناطق الإمارة.

دراسة

واطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية حول نتائج تطبيق نظام العمل عن بعد خلال جائحة «كوفيد 19»، والتي استهدفت موظفي حكومة الشارقة بمختلف الفئات، وتناولت عدة جوانب لقياس مدى جاهزية الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية في الإمارة، ومميزات وإيجابيات نظام العمل عن بعد وأبرز تحدياته.وكشفت الدراسة قدرة الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية على التكيف مع مختلف الظروف الذي يعكس مدى حرص إمارة الشارقة على تطوير البنية التحتية ومراحل التحول الرقمي. وقدم المجلس شكره لدائرة الإحصاء والتنمية وللعاملين على هذه الدراسة، ووجّه بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ووضع التوصيات موضع التنفيذ. واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والمتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وتطوير بيئة العمل في الهيئة. واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المزمع إبرامها بين هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، بشأن خدمة النقل الجماعي للركاب لمعرض إكسبو 2020 بين إمارة دبي وإمارة الشارقة.

تنمية زراعية

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)، بشأن التعاون المشترك في مجال التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والمراعي. وتهدف المذكرة إلى إجراء ونشر البحوث العلمية والدراسات التطبيقية والتنموية، وتبادل الخبرات الفنية والمعلومات العلمية، وأفضل الممارسات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي.

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