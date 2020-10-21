لطيفة بنت محمد: عطاء الشيخة هند في تمكين الإماراتية يتجاوز كل الحدود

المصدر: دبي - البيان

هنأت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، بمناسبة حصولها على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني، مؤكدة أن عطاء الشيخة هند يتجاوز كل الحدود في تمكين المرأة الإماراتية.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن تكريم المقام السامي سمو أم الجود الوالدة سمو الشيخة هند تكريم رفيع لاقى أهله، وتظل إسهامات سموها وتواصلها الدائم في العمل الإنساني والخيري والاجتماعي شاهداً على ذلك.

وأضافت: لقد ساهمت سمو الوالدة الشيخة هند بعطاء غير محدود وسخاء يتجاوز كل الحدود بتمكين المرأة الإماراتية على مختلف المستويات، وخاصة في مجالات الإبداع والابتكار والتفوق والتميز وريادة الأعمال، ورئاستها ومساندتها لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة خير برهان ودليل على صدق القول... واحتضانها ودعمها لبنك الإمارات للطعام باعتباره أول منظومة إنسانية غذائية تعزز من الأمان الغذائي لمستحقيها من بوابات العمل الإنساني الخالص بوركت خطوات أم الجود نحو العطاء الإنساني وإعادة البسمة والفرح والأمل للشفاه المحرومة.

بصمة مضيئة

وأوضحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: بلا شك أن حملة الـ 10 ملايين وجبة، والتي انطلقت برعاية وتوجيهات من سموها.. بصمة مضيئة على جدار الإنسانية، وتاريخ إنساني خالص مكتوب في صفحات الخير والعطاء والجود بمداد من ذهب، إنها أُنموذج للقيادات النسائية المؤثرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، والدول الصديقة، ومنها جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لم يأت من فراغ، بل كان محصلة إنجازاتها المشرقة في ساحات العطاء والكرم والسخاء باعتبارها أم الجود.

وأضافت: إننا حقيقةً سعداء بهذا التكريم الرفيع، والذي بحق وتجرد وشفافية لاقى أهله، لأنها سيدة العطاء الإنساني ونصيرة المرأة والطفولة والأمومة والأسرة، ولا شك أن هذا التكريم وهذا الوسام مفخرةٌ لنا وتأكيد صريح لعطائها الأخضر في رياض الإبداع الإنساني وقليلٌ من كثيرٍ في حقها الكبير إنها أم الجود على مر الأزمنة.

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