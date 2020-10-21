600 فحص لياقة طبية في مركز اليلايس يومياً

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

أكد محمود جمعة أهلي رئيس قسم اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي أن مركز اليلايس الذي تم افتتاحه مؤخراً في مجمع دبي للاستثمار 2، بالقرب من دبي الجديدة، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات من موقع إكسبو، يجري يومياً 500 - 600 فحص للياقة الطبية والصحة المهنية بأحدث الأجهزة والتقنيات. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمركز وفر وسهل على جميع العاملين والقاطنين بالمنطقة الوقت والجهد، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تتراوح من 3000 إلى 3500 شخص يومياً فيما تبلغ المساحة الإجمالية 40 ألف قدم وأقرب وسيلة للمواصلات العامة تبعد عن المركز 5 دقائق فقط.

مواعيد

وأوضح أن مواعيد العمل في المركز تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، فيما يبلغ عدد الموظفين في المركز نحو 70 موظفا، منوهاً بتوفير 200 موقف للعملاء وتخصيص 10 مواقف لأصحاب الهمم وموقفين للنساء الحوامل.

وأفاد محمود أهلي بأن المركز يضم عدة خدمات ومنها خدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية وتشمل جميع الفئات ومنها العادية 24 ساعة و48 ساعة وكبار الشخصيات والعمالة المساندة والصحة المهنية كما يضم المركز عدة أقسام لكل منها تسجيل خاص، ومنها قسم الرجال ويحتوي على 9 غرف لسحب الدم ومنطقة تسليم العينات و3 غرف للأشعة فيما يحتوي قسم النساء على 4 غرف لسحب الدم ومنطقة تسليم العينات وغرفة للأشعة، أما كبار الشخصيات فيحوي قسم الرجال غرفتين لسحب الدم وغرفة أشعة، والنساء غرفة لسحب الدم ومنطقة تسليم العينات وغرفة للأشعة وقسم الصحة المهنية يضم غرفاً لقياس التنفس وفحص السمع والعلاج و4 غرف للأطباء، كما توجد منطقة خاصة بالأطفال.

وقامت مراكز اللياقة الطبية والصحة المهنية البالغ عددها 13 مركزاً بإجراء أكثر من 760000 فحص من بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي لطالبيها من الراغبين في الحصول على تأشيرة الإقامة أو العمل أو التعليم، وتواكب هيئة الصحة في دبي التطورات العالمية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المتعاملين ومن المراكز المزودة أحدث تقنيات العصر «مركز سالم الذكي» لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، ويعد الأول والأحدث من نوعه عالمياً، والمزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت.

خدمات

ويوفر «مركز سالم الذكي» في منطقة سيتي ووك بدبي، جميع الخدمات لكبار الشخصيات (VIP)، ورجال الأعمال والمستثمرين، وأصحاب الإقامة الذهبية ضمن أجواء تتسم بالفخامة والرقي وطابع الترفيه، بداية من الاستقبال، ومروراً بجميع إجراءات الفحص الطبي، وانتهاءً بالحصول على إذن الإقامة، وذلك تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز حتى نهاية سبتمبر الماضي 1589 متعاملاً من خلال تقديم أفضل الحلول الذكية، وبينها 5 روبوتات مختلفة الوظائف لخدمة المتعاملين.

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