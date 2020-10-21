الإمارات تفوز بـ3 جوائز طبية عالمية

المصدر: دبي ـ البيان

فازت الإمارات ممثلة في هيئة الصحة بدبي بثلاث جوائز عالمية على مستوى المسابقة العلمية والطبية التي يتم تنظيمها سنوياً ضمن أعمال مؤتمر جراحة المناظير النسائية، الذي يُعد التجمع الأكبر في العالم لأطباء الزمالة في هذا التخصص الطبي المهم.

وجاء فوز الإمارات بالجوائز الثلاث في ثلاث فئات مختلفة، حيث حصل فريق أطباء مستشفى لطيفة على الجائزة الثانية في فئة أفضل محاضرة طبية، والثانية أيضاً في فئة الابتكار في جراحة المناظير النسائية، والجائزة الثالثة في فئة التقطيب (الخياطة) عن طريق المناظير.

والإمارات هي الدولة العربية الوحيدة، والوحيدة أيضاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي شاركت في المسابقة، التي تنافست فيها أكثر من 20 دولة، بينهم أمريكا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والمكسيك والبرازيل.

تطور

وقالت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة إن الجوائز الثلاث تعكس التطور المهم الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة بشكل عام، وفي دبي على وجه التحديد، وخاصة على مستوى الابتكار في أساليب التشخيص والعلاج، وعلى مستوى تطور الكوادر الطبية والخبرات.

وأكدت الدكتورة تهلك أن الفوز في مثل هذه المنافسات الدولية، يعزز كثيراً من مكانة مستشفى لطيفة ويدعم تصنيفها المتقدم دولياً، فيما لفتت إلى الإمكانيات التي تسخرها هيئة الصحة بدبي لمنشآتها الصحية وكوادرها الطبية، والتي تمثل الأساس في كل تقدم.

وأعربت عن تقدير المستشفى البالغ لفريق العمل الذي أشرف على المشاركة في هذه المنافسة، والذي يترأسه البروفيسور أرنو فاتيس استشاري ورئيس قسم جراحة المناظير في المستشفى، والدكتورة حنان غربي الاختصاصي الأول للنساء والولادة وجراحة المناظير.

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