98 % التزام مؤسسات دبي بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

وجهت بلدية دبي 55 تنبيهاً وخالفت مؤسستين لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبلغت نسبة الالتزام 98 % من إجمالي المؤسسات الخاضعة للتفتيش والبالغ عددها 2417، وذلك خلال الزيارات التي نفذها مفتشو بلدية دبي على المؤسسات، أول من أمس، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2360 مؤسسة.

وتشدد بلدية دبي على تنفيذ الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها من أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

تفتيش

من جهة ثانية، واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وتم أول من أمس مخالفة 5 منشآت متنوعة، شملت منشأة للوساطة في بيع العقارات وشرائها، صالوناً رجالياً، وكيل سفر وسياحة، تجارة مستحضرات التجميل، وفعالية رياضية مصرّحة من مجلس دبي الرياضي، وقد تمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل الأنشطة المذكورة، عدم ارتداء الكمامات من قبل العاملين فيها، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، كما توزعت مواقع المنشآت المخالفة على ند راشد، الضغاية، البرشاء، والمركز التجاري الأول. ووجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 4 منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 787 محلاً.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

تحديات

شددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

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