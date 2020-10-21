«إرادة» يسلّم «إسعاف دبي» الدفعة 3 من عقار ناركان

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي وفداً من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برئاسة فاروق محمد المعيني رئيس قسم الموارد البشرية لاستلام الدفعة الثالثة من عقار ناركان، لمساعدة المتعاطين للعقاقير المخدرة على العلاج وتأهيلهم لممارسة حياتهم الطبيعية.

وكان في استقبال الوفد عبدالله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في المركز الذي رحّب بوفد المؤسسة وثمّن جهودهم الملموسة في سبيل إنقاذ الأرواح.

ويعد هذا التعاون تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين مركز إرادة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف دعماً لمبادرة مسموح التي تهدف للتسامح المؤسسي المستدام مع فئة أصحاب الإرادة.

بنود

وأثمر تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعها كل من مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في العام 2019 عن إنقاذ 14 مريضاً من حالات (متعاطي الجرعة الزائدة)، وذلك باستخدام بخاخ «الناركان» الذي قدمه المركز لإسعاف دبي بموجب المذكرة التي نصّت على توفير 100 بخاخ من عقار الناركان، وأن يتولى المركز مسؤولية تدريب الأطباء وفنيي الطب الطارئ المتقدم في مؤسسة إسعاف دبي على طريقة استخدام البخاخ.

أولويات

وقال الأنصاري إن أولويات المركز هي الحرص على سلامة الأفراد والحفاظ على أرواحهم من الإدمان، وهذا ما نصت عليه مذكرة التفاهم التي حرصنا على نجاحها بشكل كبير، من خلال تدريب الأطباء العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والتأكيد على إتقانهم لطريقة استخدام العقار بشكل كامل لضمان إنقاذ حالات الجرعة الزائدة من المخدرات.

وأشاد بالتعاون الذي لقيه المركز من قبل مؤسسة إسعاف دبي لإنجاح المبادرة، حيث إن المركز يقوم على ترسيخ قيم التسامح من خلال دعم فئة المتعافين من مرض الإدمان، والتركيز على جعل التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً بالتعاون مع الشركاء كافة.

وقال فاروق المعيني إن تعزيز الدور الوقائي وإيجاد بيئة آمنة وإنجاح مبادرة (مسموح) من أهم أهداف التنسيق الوثيق مع مركز «إرادة»، حيث إنها تشكل إطاراً للتعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال تأهيل المدمنين والتسويق لبرامج مكافحة إدمان المخدرات ومتابعة التطورات والابتكارات، والاطلاع على كل جديد في مجال الطب الطارئ وخدمة المتعاملين وتأهيل المدمنين وعلاجهم.

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