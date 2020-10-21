«صحية استشاري الشارقة» تستعرض الجهود الوقائية

المصدر: (الشارقة - البيان)

تناولت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دورها في دعم مختلف الجهود التي تقوم بها المؤسسات للحفاظ على صحة المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة في الدورة الحالية وترأس الاجتماع الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس اللجنة وحضره كل من دغيش راشد الكتبي وعبيد محمد العضب وعسيرة بطي القايدي وموزة مطر دلموك بجانب سيف الكتبي أمين سر اللجنة.

وبحثت اللجنة آليات عملها خلال الفترة المقبلة والبرامج والزيارات التي ستقوم بها بهدف تلاقي جهدها مع جهد القائمين على سلامة المجتمع.

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