16 مشاركاً في دبلوم خبير ملكية فكرية الدفعة الـ4

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية خلال افتتاح دبلوم خبير ملكية فكرية الدفعة الـ4 والذي شهد تسجيل 16 مشاركاً والمقرر دراسته في الفترة من 18 أكتوبر الجاري حتى 17 ديسمبر المقبل، أكد: «أن استمرار البرنامج في تخريج الدفعات يؤكد أننا نسير باتجاه ترجمة التطلعات الوطنية لدفع عجلة تقدم الدولة في مؤشر سيادة القانون ومؤشر الابتكار، حيث نتطلع بثقة حيال الدبلوم الذي يمهد الطريق أمامنا للمساهمة في الاستثمار في العنصر البشري، بما يتواءم وأفضل الممارسات الدولية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين «مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية» و«محاكم دبي».

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