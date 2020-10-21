الشعفار يفتتح المعرض الافتراضي للابتكارات الأمنية

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية صباح أمس المعرض الافتراضي الأول للابتكارات الأمنية الذي تنظمه الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بوزارة الداخلية، وتشارك فيه القيادات الشرطية بالدولة، لتبادل أفضل الخبرات والتجارب، والإطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، وخلق جو من المنافسة بين القيادات الشرطية للتصدي للجرائم الإلكترونية.

وحضر الافتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء عبد العزيز الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة العميد الدكتور علي الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، وعدد من منتسبي وزارة الداخلية.

ثقافة الابتكار

وقال الفريق الشعفار: «إن تنظيم المعرض يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على نشر الوعي وترسيخ مفهوم ثقافة الابتكار وتحفيز الأجيال لبذل المزيد من الجهود والعمل بطريقة مبتكرة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتطور والثورة الرقمية وكيفية تحقيق رؤى القيادة التي تؤمن بأن الابتكار وسيلة أساسية، لتحقيق التنمية، وزيادة القدرة التنافسية بين القطاعات الشرطية للوصول إلى الأهداف المنشودة وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وأكد: «إن لدى وزارة الداخلية استراتيجية في مجال الإبداع والابتكار تركز على التعليم والتدريب والممارسة، لنتمكن من تجاوز النمطية في الأداء، إلى الإبداع والابتكار من خلال استحداث وتبني العديد من السياسات والمبادرات حتى أصبحت عمليات الإبداع والابتكار في المجالات الأمنية ممارسة راسخة في كل مشاريعنا ومبادراتنا».

ومن جانبه قال العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة: «إن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين منتسبي وزارة الداخلية وتحفيزهم وتشجيعهم للمساهمة في تصميم المستقبل».

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