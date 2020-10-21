شرطة الشارقة تكثف التواجد الأمني في المناطق البرية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة: «أن الشرطة ستكثف الحملات على المناطق البرية من خلال تواجد الفرق الأمنية الخاصة التي تم تشكيلها لضبط أصحاب المركبات والدراجات النارية الذين يشكلون إزعاجاً لسكان ومرتادي تلك المناطق، مبيناً أن هناك ملاحظات وردت من الجمهور تفيد بإزعاج بعض السائقين خصوصاً في منطقة الرحمانية التقاطع رقم «5»، حيث يتواجد أصحاب المركبات والدراجات التي تحدث ضجيجاً ما يسبب إزعاجاً للأسر التي ترتاد تلك المناطق نتيجة لتحسن الأجواء، وتم التوجيه للفرق الأمنية لمنع أي ممارسات سلبية تحدث من جانب السائقين.

وجاءت تصريحات اللواء الشامسي خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج البث المباشر بإذاعة الشارقة للرد على مداخلة عن وجود بعض أصحاب الدراجات النارية الذين يسببون إزعاجاً للقاطنين، حيث أكد قائد عام شرطة الشارقة أن الفرق الأمنية بشرطة الشارقة قادرة على السيطرة على مثل تلك الظواهر بفضل الكفاءة والتدريب المستمر.

وأوضح أن القانون سيكون بالمرصاد لقائدي الدراجات النارية المرخصة الذين يحدثون ضجيجاً، كما أن الفرق الأمنية ستكون عاملاً مساعداً مع كافة المؤسسات العاملة في حكومة الشارقة ذات الصلة، مناشداً كافة مرتادي المناطق البرية مراعاة المتواجدين والالتزام بقواعد السير والمرور.

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