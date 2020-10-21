بلدية دبا الفجيرة تنفذ 2655 حملة تفتيشية في الربع الثالث 2020

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أفاد المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أن إدارة الخدمات العامة والبيئة بالبلدية نفذت حوالي 2655 حملة تفتيشية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ابتداء من شهر يوليو وحتى سبتمبر الماضي، شملت مناطق مختلفة من مدينة دبا، حيث تضمنت 1734 زيارة على المحلات، و428 جولة على أسواق اللحوم والأسماك والخضار، وحوالي 493 حملة على الصالونات الرجالية والنسائية، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة منها 7 محلات، و4 صالون وذلك لعدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وعدم الالتزام بالشروط الصحية، بالإضافة إلى بيع مواد محظورة مثل البان والنسوار.

243 مخالفة

كما أسفرت الحملات عن تحرير 243 مخالفة تضمنت 233 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية التي فرضتها البلدية إلى جانب 10 مركبات مخالفة للشروط الصحية وتمثلت مخالفاتهم في عدم التزامهم بشأن الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بعدم ارتداء العاملين في المنشأة للكمام والقفاز عند تقديم الخدمة، وعدم التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي وأيضاً عدم التزامهم بالنظافة العامة، إلى جانب توجيه 187 إنذاراً، وبلغ إجمالي مصادرات الحملة 627.383 كجم، منها 473) كجم مواد غذائية و84.583 كجم مواد استهلاكية منتهية الصلاحية و69 كغم مواد محظورة.

وأشار اليماحي أن حملاتهم مستمرة للتأكد من التزام جميع المحلات والمؤسسات العاملة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها بالاشتراطات والتعليمات القانونية والصحية والإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة السكان.

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