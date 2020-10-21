1087 عملية تفتيشية على المظلات المكيفة بدبي في 5 أيام

المصدر: (دبي ـ البيان)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عدة عمليات تفتيشية على مستخدمي جميع المظلات المكيفة لمحطات انتظار الحافلات على مستوى الإمارة، بالتعاون مع شرطة دبي والبلدية، بلغت ألفاً و87 عملية خلال 5 أيام فقط، وذلك في إطار حرصها على الحد من السلوكيات الخاطئة داخل المظلات.

وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن هذه العمليات التفتيشية تمت بالتنسيق مع إدارة المرافق والمنشآت في الهيئة، وإدارة الحد من الجريمة بشرطة دبي، وإدارة النفايات في بلدية دبي، ونتج عن العملية التفتيشية تحرير 29 مخالفة بحق أشخاص تراوحت سلوكياتهم ما بين البصق، ورمي الفضلات، والأكل والشرب، والتدخين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز