مشاركة واسعة من الشركات العالمية في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاع المياه في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ومعرض دبي للطاقة الشمسية، والذي تنظمه الهيئة هذا العام عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتنظم الهيئة المعرض سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتسلط الشركات العالمية الضوء، خلال مشاركتها في أول معرض افتراضي محايد للكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أبرز الحلول المبتكرة في قطاع المياه بما في ذلك تحلية المياه باستخدام تقنيات التناضح العكسي؛ وحلول البنية التحتية المتطورة لمرافق المياه، وأنظمة ضبط الضغط وتدفق المياه، ومراقبة جودة المياه، وأجهزة كشف تسرب المياه؛ وخزانات المياه الصديقة للبيئة، وتقنيات العزل الحراري؛ وتقنيات المياه الجوفية والسطحية، وأنابيب المياه الصناعية والزراعية، وأنظمة معالجة المياه، إضافة إلى تقنيات ترشيد المياه والمحافظة على الموارد المائية.

منصة

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي لكل شركة عارضة منصة ثلاثية الأبعاد تمكنها من عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة ولإضفاء أجواء حية يشعر من خلالها الزوار والعارضون وكأنهم يخوضون تجربة حقيقية، وتتيح الهيئة لهم اختيار صورة رمزية تفاعلية «أفاتار» للتجول في المنصات والتحدث إلى العارضين بالصوت والصورة، ومطالعة الكتيبات الخاصة بهم، إضافة إلى المشاركة في عدد كبير من ورش العمل والندوات التي يديرها نخبة من أبرز الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية.

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