مركز جمارك جبل علي ينجز 103 ضبطيات في 8 أشهر

المصدر: دبي - البيان

نجح مركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية بجمارك دبي في إحباط كافة محاولات التهريب للبضائع المحظورة، حيث تمكن المركز في الأشهر الـ8 الأولى العام الجاري من إنجاز 103 ضبطيات، نفذها ضباط التفتيش الجمركي في ميناء جبل علي من خلال عمليات المعاينة والتفتيش المتقنة للشحنات التجارية التي تصل إلى الميناء، وبلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة في المركز في هذه الفترة 104,74 ألف عملية وبلغ عدد الحاويات التي خضعت للمسح بأجهزة الكشف الإشعاعي 144,25 حاوية.

وتنوعت البضائع المحظورة التي تم ضبطها من قبل مركز جمارك جبل علي، حيث تمكن ضباط التفتيش الجمركي من تنفيذ ضبطية لخشب الصندل في شحنة تجارية مخالفة لاتفاقية تنظيم التجارة بالحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض «سايتس» وشملت الضبطية كمية بلغت 33930 كيلوجراماً من خشب الصندل مخبأة في حاوية تجارية، كما تم تنفيذ ضبطية لحبوب مخدرة جرى تعبئتها في 32 صندوقاً مخبأة بين البضائع التجارية احتوت على 53760 حبة مخدرة، ونُفذت كذلك ضبطية لمادة ألبان كانت مخبأة في 5544000 كيس من الأكياس البلاستيكية معبأة في 92400 صندوق وضعت بين البضائع التجارية.

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية: «تم تطوير نظام المعاينة والتفتيش في مراكزنا الجمركية للوصول إلى أفضل النتائج في التصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة، وأصبح لدينا في مركز جمارك جبل علي 6 أجهزة للفحص ضمن النظام المتطور لفحص الحاويات تصل قدرتها الاستيعابية لفحص 900 حاوية في الساعة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز