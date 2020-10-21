95 % نسبة الشفاء من سرطان الثدي في حالات الكشف المبكر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة وطنية للتوعية بسرطان الثدي، وتهدف الحملة التي تستمر خلال شهر أكتوبر، إلى رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية، بالإضافة لعوامل الخطورة المسببة للإصابة وكيفية الفحص الذاتي وأهمية الرضاعة الطبيعية للأمهات في تعزيز الوقاية إلى جانب كيفية التعامل مع المرض في حالة الإصابة، حيث يسهم الكشف المبكر في رفع معدل الشفاء إلى أكثر من 95%، وتتزامن الحملة مع شهر التوعية بسرطان الثدي وفق أجندة منظمة الصحة العالمية.

البرنامج الوطني

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، على أهمية شهر التوعية بسرطان الثدي في إطار تعزيز مستهدفات البرنامج الوطني للفحص المبكر عن سرطان الثدي، الذي يتسق مع استراتيجية الوزارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، بما يسهم بتحسين نتائج المؤشر الوطني لخفض وفيات أمراض السرطان أحد أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير الوقائية والاحترازية من عدوى كوفيد-19 وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع والفرق الطبية المختصة، ولتوفير بيئة آمنة صحياً تشجع السيدات على مراجعة المنشآت الصحية لإجراء فحص بجهاز ماموجرام، وتدريبهن على عملية الفحص الذاتي الدوري.

تثقيف صحي

وأوضحت الدكتورة فضيلة محمد شريف، مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، أن الحملة التوعوية السنوية بسرطان الثدي انطلقت من مطلع شهر أكتوبر الجاري، وتشمل تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية الافتراضية من خلال نشر الرسائل التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، وعرض الفيديوهات التوعوية في شاشات مراكز التسوق والجهات الحكومية لتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهمية الفحص الذاتي وتشجيعهم على اتباع أنماط حياة صحية للوقاية من السرطان بهدف خلق مجتمع مثقف وواع بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى ذلك تنظم أقسام التثقيف الصحي بالمناطق الطبية عدداً من الأنشطة والفعاليات والبرامج التثقيفية الافتراضية التي تحث أفراد المجتمع على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي. حيث شملت الحملة تنفيذ المحاضرات التوعوية الافتراضية لبعض الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية طوال شهر أكتوبر.

وتشمل الإجراءات توجيه المراجعات بالزيارة بدون مرافق، وتوفير نتائج الماموجرام عبر الهاتف والبريد الإلكتروني دون الحاجة لاستلامها باليد، مع تعقيم الأجهزة بعد كل مراجع والالتزام بقواعد إجراءات الصحة والسلامة المتبعة.

إجراءات

أوضحت الدكتورة عصمت القاسم، رئيس قسم الأمومة والطفولة، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19» والتي تطبقها الوزارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم خدمة الكشف عن سرطان الثدي، من خلال توفير خدمة حجز المواعيد عن طريق الهاتف دون الحاجة لزيارة القسم، والاتصال بالمراجعين والتأكيد على مواعيدهم قبل الموعد بـ 24 ساعة وذلك تجنباً للازدحام، والتأكد من الحالة الصحية للمراجعين بقياس درجة الحرارة قبل إجراء الفحص.

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