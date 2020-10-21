ريم الهاشمي: «إكسبو» فرصة لرسم ملامح مستقبل مشترك

المصدر: دبي - وام

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي أن إكسبو 2020 دبي يعد فرصة مثالية للتعاون المثمر لرسم ملامح مستقبل مشترك، وأضافت معاليها: «إن الفضاء كان محط اهتمامنا في الفعالية السابقة من فعاليات ما قبل إكسبو 2020 دبي واليوم نعود إلى كوكبنا وأمامنا هدف واضح وهو حماية الطبيعة والحياة البرية التي نتقاسمها مع 8 ملايين نوع آخر وبينها مليون مهدد بالانقراض».

وتابعت معاليها في كلمتها الرئيسة لأعمال اليوم الأول من فعالية أسبوع المناخ والتنوع الحيوي الذي انطلق أمس: «إنه في العام المقبل تجتمع أكثر من 190 دولة في دبي وذلك المرة الأولى في حقبة نأمل أن تُكون عالم ما بعد جائحة «كوفيد 19» متسائلة لماذا لا تكون الفرصة المثالية للتعاون المثمر لرسم ملامح مستقبل مشترك؟ أوليس هذا هو الغرض الأساسي من الحدث العالمي؟ أن يكشف لنا عما يمكننا القيام به حين نجتمع كلنا برؤية مشتركة وهدف محدد.

ومن جانبه قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «نحن في موانئ دبي العالمية ملتزمون توفير مستقبل أفضل للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: «بصفتنا مزوداً رائداً في مجال الحلول اللوجيستية الذكية نؤكد التزامنا مواجهة التحديات البيئية الملحة عبر استراتيجيتنا لخفض انبعاثات الكربون وتثقيف جيل الشباب وعبر تنفيذ سلاسل توريد متينة وآمنة على مستوى العالم من أجل وقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية إضافة إلى مشروعات استعادة المحيطات».

وأضاف ابن سليم: «يداً بيد نستطيع مواجهة قضايا الحاضر والاستعداد لما هو قادم لنضمن عالماً يدعم ازدهار الحياة البرية وتوفير الحماية التي تحتاجها البيئة».

ومن جانبه قال جون بول مدير إدارة - جناح الاستدامة «تيرّا» في إكسبو 2020 دبي: «حين ننظر إلى ما يحدث في العالم تأتي الرسالة التي نبعث بها من جناح الاستدامة في توقيت بالغ الأهمية، وخاصة في ظل تدهور التنوع الحيوي في مختلف أنحاء الكوكب والأثر الذي يحدثه التغير المناخي».

حلول

وأضاف: «لا تزال أمامنا فرصة للعمل معاً والبحث عن حلول من شأنها تغيير مجرى التاريخ عبر طريقة سرد مبتكرة، وعروض مسرحية، وتجارب تربط الأفراد بهذه القضايا، يهدف الجناح إلى تشجيع زوار إكسبو 2020 على القيام بتحرك إيجابي وتغيير سلوكي دائم».

ويعد جناح الاستدامة «تيرّا» واحداً من أجنحة الموضوعات الرئيسة الـ3 في إكسبو 2020 دبي، حيث يتجلى الغرض من جناح الاستدامة في اسمه إذ يمثل المبنى عرضاً لتصميم مستدام متطور يروي تجربة الزوار التي تحرك المشاعر في الجناح القصة الآسرة لعلاقة البشر بالطبيعة مع التصدي للآثار السلبية في البيئة والتي يتسبب فيها بدرجة كبيرة السلوك البشري.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من أسبوع المناخ والتنوع الحيوي والتي تقام «عن بعد» مشاركة لفيف من الخبراء وصنّاع التغيير وقادة هذا المجال بحضور الجمهور لمناقشة التحرك اللازم في مجالي التغيّر المناخي وحماية التنوع الحيوي.

وجمع إكسبو 2020 دبي، العديد من أعضاء أسرة الحدث من مشاركين دوليين وشركاء رسميين ومنظمات مجتمع مدني، للإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكننا العمل معاً لإدارة التغيّر المناخي وحماية التنوع الحيوي بشكل أفضل؟

نقاش

وناقش المشاركون الدوليون في إكسبو والشركاء الرسميون مقارباتهم حيال الاستدامة واشتمل ذلك على عرض المنشأة الفريدة لتحويل النفايات إلى موارد من «دلسكو» والتي ستدعم مهمة إكسبو 2020 دبي، في تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإعادة توظيفها والتعرف على الكيفية التي يعمل بها العلماء في بيرو لحماية التنوع البيئي الفريد في البلاد، والدعوة للتحرك التي أطلقتها «أكسنتشر» مع التركيز على دور تقنية السحب في الاستدامة.

نموذج

ومن جانبها قالت جويل صعب مديرة مشروع دلسكو في إكسبو 2020 دبي: «بصفتنا الشريك الرسمي لإكسبو 2020 دبي لإدارة النفايات اعتمدنا نموذج الاقتصاد الدائري الذي يتمحور حول إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها بهدف إبعادها عن المكبات وضمان استخدام أمثل ومستدام للموارد حيث لا يركز هذا النموذج على المنافع الاقتصادية فحسب، بل يساهم بقدر مماثل في تحفيز الابتكارات البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي».

ومن جانبه قال مارينو موريكاوا مهندس بيئي: «نستخدم تقنيات سلسة في المشروعات التي تبيّن إمكان استعادة جميع الموائل الطبيعية إذ نجحنا على سبيل المثال، في تجديد مستنقع بمدينة شانكاي في بيرو باستخدام تقنيات مثل: المرشحات الحيوية ونظام الفقاعات متناهية الصغر لتحسين جودة المياه بصورة هائلة واستغرق استعادة هذا المستنقع ثلاث سنوات، ولكننا نجحنا في إحياء التنوع الحيوي فيه بما ساعد على عودة الطيور المهاجرة والمستوطنة».

تعامل

ومن جانبه قال جاستن كيبل المدير العام للاستدامة في أكسنتشر: «تؤدي تقنية السحب في الاستدامة دوراً محورياً في تعاملنا مع الأزمات وستمثل عنصراً بالغ الأهمية في إطلاق نماذج الأعمال المستدامة التي نحتاج لتطويرها على مدى السنوات الـ10 المقبلة».

وأضاف: «على سبيل المثال من شأن تسخير تقنية السحب المساعدة على خفض مستويات الكربون وتوفير فرص جديدة لإيجاد سلاسل توريد أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتصنيع أكثر فعالية ومنتجات أكثر ذكاء».

تعاون

يستضيف إكسبو 2020 دبي أسبوع المناخ والتنوع الحيوي بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، شريك التجارة الدولية من فئة شريك أول رسمي وذلك بعد الإعلان في وقت سابق من الشهر الحالي عن انضمام إكسبو 2020 دبي وموانئ دبي العالمية كشريك عالمي ومؤسس لجائزة «إيرث شوت».

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