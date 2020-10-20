طوابع تذكارية جديدة توثق مشروع مسبار الأمل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بريد الإمارات، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء، عن إصدار طوابع تذكارية مميزة لتوثيق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل، أول مشروع عربي لاستكشاف الكواكب الأخرى.

ويتميز إصدار الطوابع التذكارية بأربعة تصاميم مختلفة، يحمل تصميمان منهما صورتين لتصميم المسبار، بينما يخلد التصميمان الآخران اللحظة التاريخية لإطلاقه في الفضاء.

ويصدر بريد الإمارات 100000 طابع و1000 مغلف لليوم الأول للإصدار، وتتاح للبيع اعتباراً من 20 أكتوبر في المراكز الرئيسة لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، والمتجر الإلكتروني لبريد الإمارات emiratespostshop.ae.

الجدير بالذكر أن مسبار الأمل سيقدم أول صورة شاملة وكاملة عن الظروف المناخية على كوكب المريخ على مدار العام وكيفية تغير الجو خلال فترات اليوم وبين فصول السنة.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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