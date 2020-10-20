بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على 255 موقعاً إنشائياً

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة تفتيشية على مشاريع البناء والإنشاء داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، بهدف التأكد من تطبيق الاستشاريين والمقاولين خطة البيئة والصحة والسلامة المعتمدة، والتفتيش على متطلبات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائيـة، وكذلك التأكد من سلامة المباني المجاورة ومخلفات البناء.

وشهدت الحملة زيارة 255 موقعاً إنشائياً، وتوعية 215 مقاولاً واستشارياً وإنذار 35 آخرين بشأن الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، وكذلك مخالفة 5 مواقع إنشائية، حيث تأتي الحملة استكمالاً للخطة المعتمدة في بداية العام للتفتيش على قطاع البناء والإنشاء، للتأكد من مدى التزام الاستشاريين والمقاولين اللوائح والتعليمات، والحرص على سلامة المباني المجاورة وسلامة أفراد المجتمع.

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