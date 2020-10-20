«عجمان للإحصاء والتنافسية» يطلق عدداً من المبادرات

المصدر: عجمان - البيان

يحتفل مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء تحت شعار «ربط العالم بالبيانات التي يمكننا الوثوق بها» والذي يبرز أهمية الثقة والبيانات الموثوق بها والابتكار في النظم الإحصائية في الدولة.

ويأتي احتفال إمارة عجمان باليوم العالمي للإحصاء الذي تحتفي به الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر كل خمس سنوات اعترافاً بالدور الذي تلعبه الإحصاءات الرسمية في جمع وتحليل ونشر البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والديموغرافية ليستفيد منها صناع القرار والباحثون لأجل فهم أعمق للحاضر، وتخطيط أمثل للمستقبل.

وقالت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إن الإحصاءات الرسمية تلعب دوراً متنامياً في مجتمعنا، وقد أصبحت البيانات الإحصائية ذات الثقة والجودة العالية في المتناول، مغطيةً كافة الأصعدة المحلية والاتحادية.

حيث يجرى استخدامها في صوغ السياسات واتخاذ القرارات ولقد تطوّرت النظم الإحصائية التي تدعم عمليات تجميع ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل كبير، ما أثر بشكل إيجابي في جودة البيانات المجمعة وساهم في تسهيل وتطوير عمليات إجراء التعدادات السكانية واستقصاءات مستوى المعيشة لدى الأسرة المحلية، وتقييم المشاريع، وإقامة نظم البيانات الإدارية، وقياسات الناتج المحلي الإجمالي والأسعار وإحصاءات المواليد والوفيات وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأضافت إنه سيتم أيضاً إطلاق عدد من المبادرات، ومنها العدسة الأكاديمية للإحصاء من خلال التعاون مع إحدى الجامعات الريادية في الدولة أو الإمارة لتعزيز الدراسات والبحوث المتعلقة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تهدف إلى خدمة المجتمع من أجل رفع مستوى الأبحاث التي تتناول خدمة مجتمع إمارة عجمان.

والمبادرة الثانية هي تطبيق التعلم الآلي من خلال بناء البيانات المفضلة، وهي عبارة عن وحدة ذكاء صناعي ستقوم بتحديد سلوك مستخدمي بيانات التطبيقات الذكية واهتماماتهم، أما المبادرة الثالثة فهي «خريطة الطريق» وتهدف إلى تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية التي تحتاجها إمارة عجمان خلال الخمس سنوات المقبلة.

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