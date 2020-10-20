مركز محمد بن خالد ينظم ورشة «إعادة استخدام النفايات المنزلية»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات، أمس، ورشة عمل افتراضية عبر منصة زوم بعنوان «إعادة استخدام النفايات المنزلية».

وذلك بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان.

وتأتي الورشة ضمن «حملة شما محمد للتوعية البيئية» التي تم إطلاقها في يناير من العام الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال المحافظة على بيئة نظيفة في منطقة العين الخضراء وقطاعاتها الممتدة، وتشجيعاً للطاقات البشرية الخلاقة بتوعيتهم بالمسؤولية المجتمعية.

وتم التركيز في الورشة على النفايات المنزلية الكبيرة الحجم وكيفية إعادة استخدامها بطرق مبتكرة وبسيطة من خلال فن الديكوباج، حيث اشتهر هذا الفن بأنه فن التعتيق القديم، لأن الإنسان استخدمه قديماً لتزيين الأثاث المستعمل بالمنازل ثم دهنه بالورنيش، وهذا ما تم تطبيقه عملياً من قبل مركز أبوظبي لإدارة النفايات للمشاركين في الورشة، حيث عرض قطعاً من الأثاث القديم، وكيفية تزيينها لوضعها كجلسات في الحدائق المنزلية.

كما تم التطرق للخدمات المتنوعة التي يقوم بها مركز أبوظبي لإدارة النفايات للحفاظ على نظافة وجمالية مدينة العين، وتعريف المشاركين بالبرامج والحملات التوعوية التي ينفذها المركز على الدوام في سبيل ترسيخ المسؤولية البيئية لدى كافة أفراد المجتمع في مدينة العين، وذلك بهدف غرس السلوك البيئي الإيجابي والسليم لدى الجميع، وحثهم على تقليل حجم النفايات وإعادة استخدامها وصولاً إلى بيئة آمنة وصحية ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

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