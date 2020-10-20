لطيفة بنت محمد تهنئ هند آل مكتوم بجائزة المرأة العربية

المصدر: وام

هنأت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد، بمناسبة حصولها على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن تكريم المقام السامي سمو "أم الجود" الوالدة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لاقى أهله، وتظل إسهامات سموها وتواصلها الدائم في العمل الإنساني والخيري والاجتماعي شاهداً على ذلك.

وأضافت أن الوالدة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم ساهمت بعطاء غير محدود وسخاء يتجاوز كل الحدود بتمكين المرأة الإماراتية على مختلف المستويات وخاصة في مجالات الإبداع والابتكار والتفوق والتميز وريادة الأعمال، رئاستها ومساندتها لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة خير برهان ودليل على صدق القول واحتضانها ودعمها لبنك الامارات للطعام باعتباره أول منظومة إنسانية غذائية تعزز من الأمان الغذائي لمستحقيها من بوابات العمل الإنساني الخالص بوركت خطوات أم الجود نحو العطاء الإنساني وإعادة البسمة والفرح والأمل للشفاه المحرومة.

وأشارت سمو الشيخة لطيفة إلى أن حملة الـ10 ملايين وجبة التي انطلقت برعاية وتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بصمة مضيئة على جدار الإنسانية وتاريخ إنساني خالص مكتوب في صفحات الخير والعطاء والجود بمداد من ذهب، مشيرة إلى أن جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لم يأت من فراغ بل كان محصلة إنجازات سموها المشرقة في ساحات العطاء والكرم والسخاء باعتبارها "أم الجود".

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "إننا حقيقة سعداء بهذا التكريم الرفيع والذي بحق وتجرد وشفافية لاقى أهله لأنها سيدة العطاء الإنساني ونصيرة المرأة والطفولة والأمومة والأسرة ولا شك أن هذا التكريم وهذا الوسام مفخرة لنا وتأكيد صريح لعطائها الأخضر في رياض الإبداع الإنساني وقليل من كثير في حقها الكبير إنها أم الجود على مر الأزمنة".

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