هيئة تنمية المجتمع و«أمريكية الإمارات» تنجزان دورة لغير الناطقين باللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي دورة تدريبية لغير الناطقين باللغة العربية نظمتها على مدار شهرين بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، وذلك بهدف تعزيز فهم المشاركين للثقافة المحلية وتزويدهم بالمبادئ الأساسية للغة العربية.

شارك في الدورة 335 شخصاً من الجاليات المقيمة في دبي غير الناطقة باللغة العربية، حيث تم توزيعهم ضمن مجموعات وفرق عمل لحضور الدروس التعليمية التي تم تنظيمها عن بُعد، وتم تعريفهم بالمبادئ الأساسية للغة العربية.

جهود

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع إن الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي بالهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المقيمة في دبي ما يحسن من فهمهم للثقافة المحلية ويشجع اندماجهم في المجتمع بشكل أفضل.

وأكد: «أن اللغة العربية هي أحد أبرز معالم هويتنا الوطنية التي نفخر بها، وهي لغة مميزة ولها سحر خاص يستقطب اهتمام غير الناطقين بها ما يجعلهم متحمسين لتعلمها والتحدث بها قدر الإمكان».

تطوير

وأضاف: «بدأت الهيئة بتنظيم دورات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال العام الماضي، وتم تطوير المحتوى هذا العام بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات بناءً على احتياجات وملاحظات المشاركين. ومع التغيرات التي فرضتها الإجراءات الاحترازية تم إطلاق الدورات هذا العام عن بُعد الأمر الذي أتاح حضوراً أكبر واستفادة أعداد أكثر من المشاركين».

وينتمي المشاركون في الدورات إلى عدد من الجنسيات المقيمة في دبي بما في ذلك الروسية والباكستانية والهندية والإيطالية والفلبينية والأسترالية والأمريكية والاسكتلندية، وتعتزم هيئة تنمية المجتمع تنظيم سلسلة جديدة من الدورات لمجموعات أخرى من المشاركين.

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