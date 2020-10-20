بدء التشغيل التجريبي لخدمة حافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"

المصدر: وام

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل تطبيق المرحلة التجريبية لخدمة "أبوظبي لينك"، وهي خدمة يشغل من خلالها المركز حافلات صغيرة للعمل عند الطلب في مناطق محددة من إمارة أبوظبي، ويمكن الحصول عليها بطريقة سهلة عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

وأوضح المركز أنه سيوفر هذه الخدمة مجاناً في مرحلتها التجريبية التي تشمل عدداً من المناطق في مدينة أبوظبي وهي الشهامة، والباهية القديمة، والرحبة، والسمحة، وبعض أحياء منطقة الصدر، وستكون الخدمة متاحة داخل تلك المناطق فقط، يوميا من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.

وفي ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لفيروس (كوفيد - 19)، أشار المركز إلى أن الطاقة الاستيعابية لكل حافلة ستكون 7 ركاب كحد أقصى في وقت واحد، مشيراً إلى أن تلك الحافلات ستخضع إلى عملية تعقيم بعد كل رحلة وبشكل مكثف في الفترة المسائية بعد الانتهاء من تقديم الخدمات اليومية، حرصاً على ضمان صحة وسلامة المستخدمين.

وتعتمد فكرة خدمة "أبوظبي لينك" على توفير حافلة عند الطلب لنقل أفراد المجتمع من مواقعهم إلى أقرب وجهة يقصدونها داخل تلك المناطق، ويمكن الحصول عليها بطريقة سهلة وسريعة من خلال طلبها عبر تطبيق "Abu Dhabi Link"، حيث بإمكان المتعاملين تنزيل التطبيق المتوفر في "أبل ستور" و"جوجل بلاي" على الهواتف والأجهزة الذكية، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: تحديد المكان الخاص بالمستخدم والوجهة المستهدفة واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه .. كما سيظهر نوع الحافلة ورقم اللوحة الخاصة بها في التطبيق الذي يوفر أيضا لطالب الخدمة إمكانية تتبع مسار الحافلة وأوقات تحركها بشكل مباشر بدءاً من وقت طلبها إلى أن تصل للوجهة المستهدفة.

إلى ذلك، أكد مركز النقل المتكامل أن خدمة "أبوظبي لينك" تعزز التكامل في شبكة النقل بالحافلات العامة وتأتي انطلاقاً من حرص المركز المتواصل على توسيع خدماته وتنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع وتقريب خدمات الحافلات العامة من منازلهم وتعزيز قدرتهم على التنقل، متوقعاً أن تشهد الخدمة الجديدة إقبالاً واسعاً من الجمهور للتنقل إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان.

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