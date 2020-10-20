إنجاز مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة النقل الذكية في العين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع توريد وتركيب وتشغيل البنية التحتية لأنظمة النقل الذكية في مدينة العين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة.

يأتي تنفيذ المشروع ضمن السعي المتواصل للمركز لتوظيف وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وصولاً إلى منظومة نقل ذكية، متكاملة ومستدامة، توفر أرقى الخدمات لأفراد المجتمع وتعزز الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل، وتدعم التنمية المحلية وترتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية للتمديدات الأرضية وتركيب شبكة الألياف الضوئية بطول 157 كيلومتراً، وإنشاء مسارات للكابلات الأرضية على امتداد 95 كيلومتراً، تشمل جميع التقاطعات والطرق الحيوية في مدينة العين.

كما تضمن تحديث وتطوير منظومة التحكم المركزي بالإشارات الضوئية، وذلك من خلال تركيب خوادم مركزية متطورة ذات سعات تخزينية كبيرة وسرعة عالية في معالجة البيانات وربطها بكافة أجهزة التحكم الميدانية على التقاطعات الحالية وعددها 81 تقاطعاً.

بالإضافة إلى ربط عدد 25 من التقاطعات الجديدة التي يتم إنشاؤها، والمحكومة بإشارات ضوئية وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الهندسية العالمية لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في التجاوب مع الطلب والتغيرات في الحركة المرورية، هذا فضلاً عن تركيب ما يقارب 1400 مجس إلكتروني قادر على تحديد كثافة الحركة المرورية لتمكين نظام التحكم المركزي من إدارة الحركة المرورية بدرجة عالية من الكفاءة والدقة على مدار 24 ساعة يومياً.

كما شمل المشروع تنفيذ عدد من تطبيقات الأنظمة الذكية الأخرى مثل نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة لمراقبة حركة المرور على غالبية التقاطعات والشوارع الرئيسية في مدينة العين وذلك بتركيب 87 كاميرا رقمية تم ربطها خلال مراحل تنفيذ المشروع بشاشات عرض إلكترونية داخل مركز التحكم لتسهيل مراقبة الحركة المرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسية، وعدد 14 من اللوحات الإرشادية الإلكترونية المتغيرة عالية الجودة وبأحجام مختلفة تتناسب مع سرعة وعدد مسارات الطريق بحيث تم تركيبها على مواقع محددة لتوجيه مستخدمي الطرق وتحذيرهم في حالات الاختناقات والحوادث المرورية والأحوال الجوية السيئة، وعدد 5 محطات للحصر المروري الإلكتروني ولأغراض الدراسات المرورية، وربط 14 من محطات رصد ومراقبة ارتفاع الشحنات لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق وحماية الجسور والأنفاق في المدينة للمحافظة على الأصول والممتلكات العامة.

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