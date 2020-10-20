حمدان بن محمد: أدعوكم جميعاً للمشاركة في "تحدّي دبي للياقة 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وكذلك طلبة المدارس، إلى المشاركة في نسخة هذا العام من "تحدّي دبي للياقة" 2020 والذي تنطلق دورته الرابعة في 30 أكتوبر وتستمر حتى 28 نوفمبر 2020.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه الرسمي: "لمدة 30 دقيقة طوال 30 يوماً. أدعو كل فرد منكم أن يبدأ مرحلة لياقته لنصبح معاً الدولة الأكثر نشاطًا في العالم... المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لتحدي دبي للياقة".

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