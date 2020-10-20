الطاير: الاتفاقيات الموقعة تحمل العديد من الفوائد للدولتين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أن الزيارة التاريخية الإماراتية إلى إسرائيل ستعمق من فرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأوضح الطاير لدى وصوله إسرائيل أنه سيتم توقيع اتفاق حول الازدواج الضريبي. لافتاً إلى أن الاتفاقات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين. بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وإلى جانب اتفاق الازدواج الضريبي، سيتم التعاون بين الإمارات وإسرائيل في وضع الاستراتيجيات المبتكرة، وتبادل الخبرات.

وأكد الطاير التزام الإمارات بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال، وشدد على أن التعاون الاقتصادي مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس.

وأضاف قائلا "هذه الزيارة ستعمق التعاون والتبادل والاستفادة من الفرص بين البلدين، ونحقق تقدما كبيرا بين حكومتينا، وهذا بدأ منذ الاتفاق الإبراهيمي التاريخي".

وبيّن الطاير أن الإمارات تلعب دورا رياديا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة على مستوى التمويل والابتكار.

وتابع قائلا: "بلادنا تتمتع بقوة اقتصادية كبرى في المنطقة وهي رائدة في التكنولوجيا المالية".

وإلى جانب وزير الدولة للشؤون المالية، يضم الوفد الإماراتي وزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

ويبحث الوفد الحكومي الإماراتي الذي يزور إسرائيل التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. وتعد هذه الزيارة الأولى لوفد إماراتي إلى إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام التي أبرمت الشهر الماضي بين البلدين.

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