جمعية الصحافيين تنعى إبراهيم العابد

المصدر: البيان الإلكتروني

نعي مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية الأستاذ إبراهيم العابد مستشار الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام، عضو مؤسس بالجمعية وعضو لجنة الرواد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم، وشغل الراحل منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام ومدير وكالة أنباء الإمارات، وهو من الرعيل الأول المؤسسين للإعلام بالدولة، ويتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد والأسرة الصحفية والإعلامية في الدولة.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

للعزاء : باسل إبراهيم العابد 0507804853

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز