وزارة شؤون الرئاسة تنعى إبراهيم العابد

المصدر: وام

نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له سعادة إبراهيم العابد الذي وافته المنية اليوم.

وأصدرت الوزارة البيان التالي ..

//بسم الله الرحمن الرحيم..

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له إبراهيم العابد الذي وافته المنية اليوم.

وتعرب وزارة شؤون الرئاسة عن خالص عزائها ومواساتها.. سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"//.

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