برئاسة محمد بن راشد مجلس الوزراء يصادق على معاهدة السلام

المصدر: أبوظبي ــ وام

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بالمصادقة على «الاتفاق الإبراهيمي للسلام»، معاهدة السلام، والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ووجّه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.

وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته في أن المعاهدة، ستشكل رافداً من روافد السلام والاستقرار، يدعم طموحات شعوب المنطقة، ويعزز من سعيها الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، كونه يمهد الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية، والاستفادة من الفرص والإمكانات التي يحظى بها الجانبان، للإسهام في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً، يقوم على التفاهم والتعاون المشترك والاحترام المتبادل.

وأشار المجلس إلى أن الاتفاق، يعكس النهج الإماراتي القائم على الوسطية والتسامح، وتغليب ثقافة الحوار وسيلة فعالة للتقارب، وإحلال السلام عبر ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة، التي يأتي في مقدمها التفاهم والتعايش.

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برئاسة محمد بن راشد مجلس الوزراء يصادق على «الاتفاق الإبراهيمي للسلام»

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