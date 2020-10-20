« البيان » تهنئ «الاتحاد» بعيدها الـ51

المصدر: (دبي - البيان)

تحتفل صحيفة «الاتحاد» اليوم بمرور واحد وخمسين عاماً على تأسيسها، لتضيء خلال هذه السنوات من التميز مسيرة صحافية حافلة بالعطاء كمنبر وطني وسجل تاريخي شاهد على دولة الاتحاد ونهضتها وإنجازاتها، وتحقق تجربة إعلامية متميزة شكلاً ومضموناً.

وتتقدم «البيان» إلى صحيفة «الاتحاد» بأحر التهاني بالمناسبة، متمنيةً لها ولكل العاملين فيها المزيد من الازدهار والتقدم والنجاح، في مسيرتها.

وصدرت «الاتحاد» في عددها الأول بتاريخ 20 أكتوبر 1969، لتكون نبضاً وطنياً هاجسه رفعة الإمارات ومجدها، ومنبراً يعكس صوت أبناء الوطن، بمهنية وموضوعية، وعلامة فارقة في تبني قضايا الأمة والدفاع عنها والاهتمام بآمال وتطلعات شعوبها.

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