«الاتحادية للتنافسية» تطلق «أرقام الإمارات» لنشر الإحصاءات الرسمية للدولة

المصدر: دبي - وام

أعلنت «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» إطلاق منصة «أرقام الإمارات» التي اعتمدت فيها معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ومقرها باريس، وذلك بهدف نشر البيانات الإحصائية الرسمية لدولة الإمارات وتوفيرها عبر سلاسل زمنية.

يأتي ذلك سعياً من الهيئة لتوفير منصة نموذجية معتمدة تسهم في تعزيز عملية الاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية، وتسهيل نشرها وفق أحدث التقنيات والممارسات المعتمدة عالمياً.

جهود

تم تطوير المنصة بجهود فريق من الهيئة وفق أحدث تقنيات بروتوكول SDMX لتبادل البيانات الإحصائية مرفقة بالبيانات الوصفية لها.

وحول إطلاق المنصة، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء الذي يتم الاحتفال به كل خمس سنوات في 20 أكتوبر، أكد عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، دور الهيئة الأساسي في رفد منظومة الإحصاء الوطنية بمنصة بيانات موثوقة وذات معايير عالمية.

وقال: «إن وجود منصة وطنية معتمدة يساعد على نشر البيانات الإحصائية بالشكل الأمثل، ويعكس التزامنا بمواكبة التحول الرقمي بما يجسد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ويترجم سعي الحكومة للتركيز على أهمية الإحصاءات والأرقام في دعم مسيرة التنمية المستدامة، ويأتي التزامنا بأن نكون شركاء حقيقيين لكبرى المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالبيانات من يقيننا بما ستوفره هذه المنصة من بيانات إحصائية معتمدة».

تهنئة

وهنأ بول شراير، مدير الإحصاء والبيانات بالإنابة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجازها أول إصدار متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متمثل في منصة إحصائية تعتمد معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

من جهته قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «إن منصة أرقام الإمارات تضم بيانات رسمية لدولة الإمارات في مصدر واحد مصنفة وفقاً لترتيبها الزمني ويأتي إطلاقها وفقاً لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي استثمرت منذ فترة في تطوير نظام للمعلومات الإحصائية المسمى OECD.Stat، وفي شهر أكتوبر 2019 أصبحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء العضو الأحدث في منظومة OECD.Stat التابعة للمنظمة وساهمت الهيئة في تطوير وظائف ومميزات هذا النظام، وقامت بتوظيف أحدث الحلول المتاحة عالمياً وزودت النظام بـ 30 مجموعة بيانات إحصائية محدثة حول دولة الإمارات وبتسلسلها الزمني».

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