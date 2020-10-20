اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد.. مبادرة تعزز التعايش

المصدر: دبي ـ البيان

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون إمارة دبي منارة للإسلام الوسطي على مستوى المنطقة والعالم، كشف مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن إطلاق المبادرة العالمية «اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد»، من أجل فتح آفاق مستقبلية مشرقة للأجيال الحالية والقادمة، في إطار الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعميق مفهوم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات بين الشعوب المسلمة وغير المسلمة كافة داخل الدولة وخارجها.

وتأتي المبادرة بهدف إيجاد رؤية استراتيجية مشتركة، محورها الإنسان الحضاري المؤهل فكرياً وذهنياً، من خلال إعداد أجيال منفتحة على العالم، واعية بالثقافة الإسلامية ومبدأ التواصل الحضاري؛ كونه عنصراً أساسياً في إرساء دعائم المحبة والألفة بين المجتمعات، فضلاً عن التعايش بين مختلف الجنسيات والثقافات والديانات. وفي هذا السياق، قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: تعمل الدائرة بمختلف مراكزها التابعة لها بشكل حثيث على استيعاب جميع المتغيرات التي تطرأ بالمجتمع بإيجاد أفضل المبادرات والممارسات، وكون إمارة دبي تعتبر المدينة العالمية الأولى لاحتضانها أكثر من 200 جنسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، أن إطلاق مبادرة التواصل الحضاري السعيد يأتي من أجل خلق ثقافة تعاونية مشتركة في مجتمع الإمارات ، والتي يتم من خلالها تلقيح الأفكار الثقافية للجنسيات المتعددة.

طموح

وبدورها أكدت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أن المبادرة تجسد طموح المركز في تعزيز مكانة دبي خصوصا والإمارات عامة كجهة رائدة في مجال التواصل الحضاري.

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