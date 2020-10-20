دبي تشارك المدن العالمية رحلتها نحو عالم خالٍ من الكربون

المصدر: دبي - وام

أكد معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نائب رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة المدن الأربعين C40، لدول جنوب وغرب آسيا أن: «الإمارة حققت تقدماً كبيراً على صعيد التنمية المستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى مستقبل أكثر إشراقاً وسعادةً واستدامة للأجيال المقبلة.

وأشار معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي، إلى أن حرص دبي الدائم على تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة، للارتقاء بالأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الإمارة، وبشكل يتماشى مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، في ما يتعلق بالاستدامة البيئية، مضيفاً أن كل الخطط والمبادرات التي تعتمدها دبي، توازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الطاقة والبيئة النظيفة، لترسيخ مكانتها كمدينة ذكية مستدامة ومتكاملة، تحقق استمرارية الموارد، وتوفر بيئة نظيفة وصحية.

جاء ذلك في سياق حضور معاليه للمؤتمر الافتراضي لإطلاق مبادرة COUNTDOWN العالمية، والذي تنظمه TED للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية قيادية وسياسية ومؤثرة على المستوى العالمي، وتندرج هذه المبادرة، ضمن سلسلة مبادرات تعقدها الأمم المتحدة الـ 26 للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ «كوب 26»، والمقررة في أكتوبر 2021 في إسكتلندا، والتي ستشارك فيها إمارة دبي بصفتها ممثلة في اللجنة العليا لشبكة المدن الـ 40 القيادية للتغير المناخي C40.

مبادرات

وناقشت الفعالية أهم القضايا على المستوى العالمي المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، وتستهدف بشكل أساسي، دعم مبادرات التغير المناخي، للتسريع في تحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف، بحلول عام 2030، في السباق نحو عالم خالٍ من الكربون، والوصول إلى معدل صفر للانبعاثات بحلول عام 2050، كما تم مناقشة تحديات تغير المناخ على 5 محاور أساسية، وطرح حلول من شأنها تعزيز دور الدول لمواجهة الحاجة الملحة للحد من تغير المناخ، وهي: استدامة الموارد وإعادة استخدامها، والطاقة والمبادرات المطروحة للتحول إلى طاقة نظيفة بنسبة 100 %، والغذاء وطرق تخفيف البصمة الكربونية .

وأقيمت الفعالية العالمية، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، وبحضور ممثلين من الدول القيادية في العالم، ومن ضمنها، شبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي C40، وباعتبارها عضواً في الشبكة، ينطوي حضور دبي على أهمية كبيرة، لمناقشة أهم التطورات البيئية، والنظر للتجارب المختلفة، والدروس المستفادة من الدول العالمية المهتمة بقضايا البيئة.

حياة صحية

وتأتي مشاركة معالي عبد الله محمد البسطي، لتمثيل إمارة دبي في المؤتمر، كونه نائباً لرئيس اللجنة التوجيهية لشبكة المدن الأربعين C40 لدول جنوب وغرب آسيا، حيث تسهم هذه المشاركة، في تسليط الضوء على جهود إمارة دبي في تعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع أهداف شبكة C40، واتفاق باريس للمناخ، حيث أشار معاليه إلى رؤية الإمارة بتوفير مستقبل يضمن حق الأجيال المقبلة في التمتع بحياة صحية وآمنة، عبر توجيه جهودها لابتكار الحلول التي تستبق تحديات المستقبل، واعتماد أعلى المعايير للتكيف مع التغير المناخي .التزام

وتلتزم إمارة دبي بتبني ودعم القضايا البيئية العالمية، انطلاقاً من إدراك قيادتها بأن أي تغيير قد يطرأ على عناصر البيئة، قد يترك آثاراً كبيرة، تمتد لنطاق جغرافي واسع، يؤثر في المناخ العالمي، وجودة الحياة للأجيال المقبلة، واتخذت دبي خطوات جادة للتخفيف من حدة تأثير تغير المناخ، وتقليل تداعياته على النظام البيئي، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتخلص من النفايات، ويؤكد ذلك إدراج محور البيئة المستدامة، كأحد الأولويات الحكومية لخطة دبي 2021.

وأطلقت دبي خلال السنوات الماضية، حزمة متكاملة من السياسات والتدابير، تستند إلى المعرفة والابتكار وأفضل الممارسات، في سبيل الحد من جميع الأمور التي تسبب التغير المناخي، حيث عملت دبي على خفض مستويات انبعاث الغازات من المصادر المحتملة، والتي شملت مصادر الطاقة، وطرق استخدام الوقود والتقنيات التي تولد انبعاثات كبيرة من الغازات المسببة للتغير المناخي.

إنجازات مهمة

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، حققت دبي إنجازات مهمة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث انخفضت انبعاثات الكربون في إمارة دبي بأكثر من 14 مليون طن خلال عام 2019، بما يعادل 22 %، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، حيث تجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16 % بحلول عام 2021، كما أسهمت البرامج والمبادرات الخاصة باستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تنفذها دبي، في تخفيض معدل استهلاك الفرد السنوي من المياه في دبي بنسبة 19.5 % في نهاية عام 2019، مقارنة مع عام 2010.

كما انخفض معدل استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء في دبي بنسبة 19 % في نهاية عام 2019، مقارنة مع عام 2010».

وأوضح معالي الطاير أن: «دبي تعمل على تطوير مشروعات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050، وتحويل دبي إلى المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم».

ومن جانبه، قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تؤكد مشاركة إمارة دبي في مبادرة Countdown العالمية، على المكانة الريادية التي تحتلها الإمارة، ودورها البارز في دعم الجهود العالمية نحو التغلب على التحديات البيئية، وحرصنا في بلدية دبي، على إثراء هذه المشاركة، بحزمة من المبادرات التي تتميز بالكفاءة والجودة العالية، واتباع أحدث المعايير العالمية في المجال البيئي، ونتطلع باستمرار إلى المساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ القيم والمفاهيم البيئية التي تجسدها هذه المبادرات».

نخبة

انضمت دبي إلى عضوية شبكة المدن الأربعين القيادية في مجال الحد من ظاهرة تغير المناخ C40 العالمية، في عام 2015، لتصبح ضمن مجموعة النخبة لمدن العالم الحاصلة على هذه العضوية. وفي عام 2017، انتخبت دبي، ممثلة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لعضوية اللجنة التوجيهية للشبكة، والتي تتألف من 17 عضواً، يمثلون المناطق الجغرافية، فيما تعتبر سلطة اتخاذ القرار النهائية ضمن الشبكة، وتُعنى بالتوجيه الاستراتيجي للمدن الأعضاء، حيث تمثل دبي، إقليم جنوب وغرب آسيا، بما فيها 11 مدينة، لتقود المواجهة مع التحديات التي تعتري عالمنا اليوم، وتؤثر في التغير المناخي.

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